4 مناطق على رادار الإنذار المبكر .. وأمطار الرياض حتى الاثنين

المواطن - الرياض

أصدر المركز الآلي للإنذار المبكر 4 تنبيهات متقدمة تشهدها مناطق الرياض والشرقية ومكة والقصيم خلال الساعات القليلة القادمة.

ففي الرياض توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال إن هذه الحالة سوف تستمر حتى الثانية من صباح الاثنين وتشمل الرياض – الخرج – الغاط – المجمعة -القويعية – عفيف- رماح – الطريق الواصل بين الدوادمي الرياض -والأجزاء المجاورة.

أما في المنطقة الشرقية فنبه الإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتضمن التنبيه الخبر – الظهران – الجبيل – الأحساء – الخفجي – الأجزاء المجاورة لها حتى الساعة العاشرة من مساء الأحد.

وفي منطقة القصيم توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. وشمل التنبيه كلا من عنيزة – بريدة – عقلة الصقور – المذنب – والأجزاء المجاورة.

وفي مكة المكرمة توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد حتى السادسة مساء اليوم وتشمل الشفا – الهدا – ميسان – بني سعد – قيا – والأجزاء المجاورة لها وكذلك الموية – رنية – ظلم – تربة – عطيف والأجزاء المجاورة.