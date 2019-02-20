42 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم الباحة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة توفر عدد (42) وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور، على مسمى “سائق، حارس، مراسل، مراسلة”، وذلك وفق الشروط التالية:

– التقديم على برنامج ساعد في الخدمة المدنية.

– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل).

– خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يجتاز الفحص الطبي.

– المحافظة على الدوام بالزي الرسمي المحدد من الإدارة.

– لا يقل عمر المتقدم عن (25 عاماً) للمتقدمين على وظائف (حارس، وسائق).

– أن يكون حاصلاً على الرخصة (عمومي) سارية المفعول للمتقدمين على وظيفة (سائق).

– لا يقل عمر المتقدم عن (18 عاماً) للمتقدمين على وظائف (مراسل، ومراسلة).

وبينت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي:

. طلب خطي.

. صورة من المؤهل الدراسي.

. صورة من حسن السيرة والسلوك.

. صورة من البطاقة الشخصية.

. صورة من سجل العائلة .

. صورة من الرخصة (عمومي) سارية المفعول.

. برنت من برنامج ساعد في الخدمة المدنية.

ودعت الإدارة الراغبين والراغبات بالتقديم سرعة مراجعة الإدارة عبر إدارة الموارد البشرية، علما بأن التقديم متاح حتى تاريخ 26/ 6/ 1440هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)