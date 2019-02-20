42 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم الباحة

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة توفر عدد (42) وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور، على مسمى “سائق، حارس، مراسل، مراسلة”، وذلك وفق الشروط التالية:
– التقديم على برنامج ساعد في الخدمة المدنية.
– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل).
– خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن يجتاز الفحص الطبي.
– المحافظة على الدوام بالزي الرسمي المحدد من الإدارة.
– لا يقل عمر المتقدم عن (25 عاماً) للمتقدمين على وظائف (حارس، وسائق).
– أن يكون حاصلاً على الرخصة (عمومي) سارية المفعول للمتقدمين على وظيفة (سائق).
– لا يقل عمر المتقدم عن (18 عاماً) للمتقدمين على وظائف (مراسل، ومراسلة).
وبينت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي:
. طلب خطي.
. صورة من المؤهل الدراسي.
. صورة من حسن السيرة والسلوك.
. صورة من البطاقة الشخصية.
. صورة من سجل العائلة .
. صورة من الرخصة (عمومي) سارية المفعول.
. برنت من برنامج ساعد في الخدمة المدنية.
ودعت الإدارة الراغبين والراغبات بالتقديم سرعة مراجعة الإدارة عبر إدارة الموارد البشرية، علما بأن التقديم متاح حتى تاريخ 26/ 6/ 1440هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)