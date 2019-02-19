424 وظيفة صحية وإدارية في القطاع الخاص بحائل

المواطن - حائل

أعلنت غرفة حائل عن توفر 424 وظيفة تخصصية وإدارية في أكثر من 15 مهنة صحية متوفرة بمنطقة حائل وأكثر من 10 تخصصات إدارية وذلك للعمل في القطاع الخاص ضمن مبادرة ملتقى التوظيف.

ومن ضمن شروط القبول : التسجيل بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات ) عبر الرابط التالي (هنا).

مع الحضور شخصياً لملتقى التوظيف مصطحباً السيرة الذاتية واجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مكان الملتقى: غرفة حائل (البهو الرئيسي).

للرجال يوم الأحد المقبل بتاريخ 2019/02/24.

للنساء يوم الاثنين المقبل بتاريخ 2019/02/25.