47 متحدثاً من 13 دولة في منتدى مسك للإعلام.. نقل التجارب والأفكار وتعزيز التواصل

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

انطلقت اليوم فعاليات منتدى مسك للإعلام في دورته الأولى تحت شعار “التشجيع على الإبداع”، بمشاركة 47 متحدثًا مهتماً بالشأن الإعلامي من 13 دولة حول العالم، لمناقشة دور الإعلام ومنصاته في تغيير أساليب الحياة ونقل التجارب والأفكار وتعزيز التواصل واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشباب المبدعين، وتسريع نقل المهارات إلى الشباب الواعدين، من خلال العديد من الجلسات والحلقات الحوارية، وورش العمل التي يقدمها متخصصون في مجال الإعلام.

ويأتي انعقاد المنتدى امتدادًا لمبادرات المركز المتواصلة في تمكين الشباب والفتيات في المملكة وتطوير مهاراتهم في مجالات الإعلام.

محاضرة تركي الفيصل

قال الأمير تركي الفيصل خلال محاضرته الحوارية في منتدى مسك للإعلام، موجهاً حديثه للشباب، إن البحث عن المعلومات في أيامنا كان يتطلب أعتى المجهودات وأكثرها صعوبة.

وأضاف خلال المناقشة الحوارية في أولى جلسات المنتدى بعنوان “توظيف الإعلام في التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار”، أن الحصول على كتاب لقراءته كان تحدياً يواجه كل المواطنين في ذلك الحين.

وتابع “لكن اليوم بهذه الأدوات الموجودة تستطيعون أن تنالوا كل المعارف، من مختلف ثقافات العالم، مضيفاً: “أرجو من الله أن تسترشدوا ب”لا إله إلا الله محمد رسول الله”، فهي نبراسنا في التعامل مع هذه الأدوات”.

الفيصل للشباب: أنتم المستقبل

وختم تركي الفيصل بقوله “أنتم المستقبل وأنتم ما نطمح أن تصلوا بنا إلى ما نرجوه من طموحات، أنتم رواد المستقبل، أهنئ نفسي وأهنئكم لتطلعكم لهذا المستقبل الزاهر”.

واستعرض الأمير تركي الفيصل خلال محاضرته الحوارية بمنتدى مسك للإعلام توظيف الإعلام في التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار.

وأكد الفيصل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، منع أي معلومة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال حديثه بمنتدى مسك للإعلام: “أستعين بتويتر لمعرفة الأخبار العاجلة ولدي حساب مستعار”.

وتابع الأمير تركي الفيصل “أبدأ يومي صباحاً بقراءة الصحيفة المطبوعة، وأتصفح تويتر مرتين في اليوم لمطالعة الأخبار من خلال حساب مجهول ولن أكشف عنه”.

الذيابي: لسنا بحاجة لوزارات الإعلام

كم جهته، أكد الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية في بداية جلسة “من يصنع الرأي العام .. أمام وهج الدعاية” في منتدى مسك للإعلام أن الدول الديمقراطية ليست في حاجة لوزارات الإعلام.

بينما أكد الإعلامي المصري عماد الدين أديب، خلال مشاركته في المنتدى أنه تلقى عرضاً لأن يكون وزيراً للإعلام ورفض.

منصة تفاعلية لتبادل الخبرات

ويعكس المنتدى ريادة المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، والحوار مع مطوري المحتوى الإعلامي، لتوفير منصة تفاعلية تتيح للحضور التواصل المباشر مع خبراء الإعلام ومختصي الاتصال.



ويتطلع المنتدى إلى ترسيخ القيم والمسؤولية تجاه صناعة المحتوى ومراعاة المتلقين باختلاف أعمارهم وأجناسهم وخلفياتهم التعليمية، بينما سيتناول العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، حول عدد من الموضوعات التي تعزز التعليم المستمر في مجال الإعلام بشكل عام والاجتماعي منه بشكل خاص لإلهام الشباب، حيث سيتطرق المنتدى إلى تطوير المحتوى الإبداعي وأسلوب تداول القصص، وإمكانيات تحسين الفرص التي يقدمها قطاع الإعلام، وكذلك تسخير قوة الإعلام الاجتماعي للمصلحة العامة.

يذكر أن منتدى مسك يأتي امتدادًا لملتقيي “مغردون” و”شوف” السنويين، اللذين أطلقهما مركز المبادرات في مسك الخيرية منذ عام 2013، حيث استكشفا إمكانات استخدام وسائل الإعلام الجديدة لإحداث أثر اجتماعي، وقدما لآلاف الشباب خلال خمس سنوات متتالية الإلهام والتحفيز والتشجيع على الإبداع من خلال مئات المتحدثين الملهمين الذين شاركوا أفكارهم ورؤاهم حول العديد من الموضوعات.