5 فوائد لمكملات الكولاجين الغذائية.. أهمها قوة العظام وبناء خلايا البشرة

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الكولاجين، هو البروتين الأكثر توفراً في جسم الإنسان، وهو مكون رئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما فيها الأوتار، والأربطة، والجلد، والعضلات.

ويتميز الكولاجين بالعديد من الوظائف الهامة، مثل بناء خلايا البشرة وتعزيز قوة العظام، وفي السنوات الأخيرة، زادت شعبية مكملات الكولاجين على نحو واسع.

وفيما يلي مجموعة من أهم فوائد مكملات الكولاجين للجسم، حسب موقع هيلث لاين الإلكتروني:

1- تعزيز صحة البشرة

الكولاجين هو أحد المكونات الرئيسية للبشرة، ويلعب دوراً أساسياً في تقويتها، ويزيد المرونة والترطيب.

وكلما تقدم بك العمر، ينتج الجسم كمية أقل من الكولاجين، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد، لذلك يمكن أن تساعد مكملات الكولاجين في تعزيز قوة ومرونة البشرة وتأخير شيخوخة الجلد.

2- تخفيف آلام المفاصل

يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضاريف، وهي أنسجة تشبه المطاط تحمي مفاصلك. ومع انخفاض كمية الكولاجين في الجسم بالتقدم في السن، يزيد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل التنكسية مثل هشاشة العظام. وأظهرت دراسات أن تناول مكملات الكولاجين يساعد في تقليص هشاشة العظام ويحد من آلام المفاصل بشكل عام.

3- حماية الكتلة العظمية

تصنع العظام في معظمها من الكولاجين، ما يمنحها بنية مرنة ويساعد على حماية الكتلة العظمية، فعندما يتدهور الكولاجين في جسمك بفعل العمر، تتراجع كتلة العظم أيضاً، ما قد يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام، والتي تتميز بانخفاض كثافتها وبزيادة خطر كسرها.

وأظهرت الدراسات أن لتناول مكملات الكولاجين تأثيراً على الجسم يساعد في تثبيط انهيار العظام الذي يؤدي إلى هشاشة العظام.

4- تعزيز الكتلة العضلية

تشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين تساعد على تعزيز كتلة العضلات لدى الذين يعانون متلازمة ساركوبينيا، ويقترح الباحثون تناول الكولاجين لتعزيز تركيب بروتينات العضلات مثل الكرياتين، ما قد يحفز نمو العضلات بعد التمرين.

5- تعزيز صحة القلب

يفترض الباحثون أن تناول مكملات الكولاجين يساعد في تقليل مخاطر الحالات المرتبطة بالقلب، ويوفر الكولاجين بنية لشرايينك، والأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى بقية الجسم.

ودون كولاجين كافٍ، قد تصبح الشرايين ضعيفة وهشة، ما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى نوبة قلبية، أو سكتة دماغية.