5 معلومات عن دنيا الحلو خطيبة نجم الزمالك الشهير

المواطن - القاهرة

أضحت الفنانة دنيا الحلو، حديث الساعة، بعد إعلان نبأ خطوبتها من نجم الزمالك الشهير اللاعب محمد عنتر بالأمس.

ولم تمضِ ساعات على الخطوبة حتى تعرضت الفنانة الشابة دنيا الحلو، لوعكة صحية شديدة.

وقال صفحة دنيا الحلو الرسمية على فيسبوك: “يا جماعة ادعوا لها تقوم بالسلامة.. دنيا الحلو كفاية كلام وتريقة.. أنتو متعرفوش نوايا الإنسان دعوا الخلق للخالق، ضيعتوا فرحتها.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يذكر أن الفنانة دنيا الحلو ممثلة ومروضة أسود، كما شاركت في مسلسل سلسال الدم، وهذه أهم المعلومات عنها:

1- اسمها دنيا الحلو وتعمل ممثلة.

2- من مواليد شهر ديسمبر عام 1994.

3- ظهرت في الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم مع عبلة كامل ورياض الخولي وراندا البحيري في دور لواحظ.

4- معروف عنها حبها الكبير لنادي الزمالك والذهاب للتشجيع في الملعب بشكل دائم.

5- مدربة أسود شهيرة، وهي حفيدة مروض الأسود الكبير محمد الحلو.