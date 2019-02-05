5 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الإدارة الخارجية.

. أخصائي الشحن والفواتير.

. أخصائي البنية التحتية.

. محلل أول الدعم اللوجستي.

. مدير الدعم اللوجستي.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).