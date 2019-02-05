5 وظائف صحية شاغرة في مجموعة فقيه للرعاية الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة، وعيادة جامعة الملك عبد الله الطبية.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المشتريات الطبية.

. فني مختبرات.

. فني أشعة سينية.

. موظف مشتريات طبية.

. فني الطب الحيوي.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)