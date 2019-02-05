5 وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تعقيم (للسعوديين).

. منسق الجراحة (للسعوديين).

. استشاري أذن وأنف وحنجرة والرأس والرقبة.

. استشاري جراحة التجميل.

. استشاري أذن وأنف وحنجرة أطفال.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).