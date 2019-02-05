5 وظائف قيادية وإدارية شاغرة في مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف أول أمن المعلومات- الحوكمة والمخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أمن المعلومات، تقنية المعلومات)، أو أي مجال مماثل.

. مشرف عمليات الصراف الآلي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة، المالية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

. مسؤول دعم الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

. مدير رقمي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).