5 وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس ميكانيكي: حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. مهندس القياس: حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

. مهندس تفتيش (عدد 3 وظائف): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)