50 صقارًا يتنافسون في اليوم الأول من مهرجان وادي الدواسر 

المواطن - مبارك الدوسري - وادي الدواسر

بدأت في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس الأربعاء، مسابقة هدد التحدي للصقور، بمشاركين 50 متسابقًا لفئة الشاهين، والتي شهدت حضورًا من مالكي الصقور من داخل المملكة وبعض دول الخليج العربي.

وأكد المدير التنفيذي لمهرجان وادي الدواسر للصقور خالد بن الرديني بن قويد، أن اللجنة المنظمة للمهرجان أقرت جدولًا زمنيًا يُحدد فترات وزمن السباق الذي يستمر حتى يوم الأحد القادم، لكل فئة استخدمت فيه القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.

وأشار الرديني إلى أن فعاليات المهرجان ترتكز على عددٍ من الأهداف الرئيسة تتمثل في إبراز جزء من تراث وثقافة المحافظة الأصيل، والتوعية بالسلوكيات الخاطئة في تربية الصقور.