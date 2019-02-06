6 أسماء تغيب عن تشكيلة #الهلال لمواجهة الاتحاد السكندري

المواطن - محمد سمعة

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نادي الاتحاد السكندري اليوم في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

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وجاء التشكيل الرسمي للفريق الهلالي مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد جحفلي، ألبرتو بوتيا، حسن كادش، محمد البريك.

في خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الملك الخيبري، سالم الدوسري، هتان باهبري.

في خط الهجوم: جوناثان سوريانو وكارلوس إدواردو.

قائمة الاحتياط

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من:

محمد الواكد، أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، بافيتيمبي غوميز.

ويغيب عن تشكيلة الهلال الرسمية والاحتياطية اليوم ستة لاعبين وهم” الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والعماني علي الحبسي و الأسترالي ميلوش ديجينيك”، بسبب عدم التواجد في قائمة أزرق العاصمة لبطولة كأس زايد.

ولم يتواجد كذلك النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري للإصابة واللاعب أندري كاريلو بسبب إصابته بالبرد واللاعب علي آل بليهي.

وتُقام مباراة اليوم بين ناديي الاتحاد السكندري والهلال على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث يسعى الاتحاد للفوز بفارق أربعة أهداف من أجل ضمان العبور لدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الهلال والاتحاد انتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.