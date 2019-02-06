المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك 6 خطوات للتقديم في خدمة طلب إثبات كيدية بلاغ تغيب.

وأوضحت العمل أن أولًا يتم الدخول على البوابة الإلكترونية، ثم تسجيل البيانات للاستفادة بخدمات الأفراد، وبعدها يتم الدخول على رابط بوابة الأفراد.

ورابعًا، اختيار طلب إثبات كيدية بلاغ من القائمة الجانبية لعرض تفاصيل بلاغ التغيب المُقدم، ثم يتم إدخال البيانات الإلزامية لاستكمال حفظ الطلب، وأخيرًا الضغط على زر حفظ الطلب.

ولف العمل إلى أن نظام الموقع يتولى تنفيذ عدة إجراءات منها تعديل حالة طلب البلاغ المقدم من مقبول إلى تحت الدراسة، وأيضًا إرسال رسالة نصية قصيرة لممثل المنشأة عند تقديم طلب إثبات كيدية، بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة للعامل عند تقديم طلب إثبات كيدية، وعرض رسالة للعامل تفيد بأن طلبه قيد الدراسة.

وأشارت العمل إلى أنه لا يتم قبول الطلب في حالة مرور عام على تقديم بلاغ التغيب من المنشأة ضد العامل، وأيضًا لا يتم قبوله عند تقديم أكثر من طلب إثبات كيدية لنفس البلاغ، أو تقديم طلب تم رفضه سابقًا من قبل إدارة بلاغات التغيب.