6 مزايا غير مسبوقة لهاتف سامسونغ Galaxy S10 5G

المواطن - متابعة

تطلق شركة سامسونغ أول هواتفها الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس “Galaxy S10 5G” بحلول شهر أبريل المقبل في أسواق محددة، حاملاً معه مزايا غير مسبوقة في الهواتف الذكية الراهنة.

نستعرض فيما يلي أبرز 6 مزايا في هاتف “Galaxy S10 5G”:

1- أسرع هواتف سامسونغ على الإطلاق

بفضل دعمه لسرعات “5G”، إذ يتيح للمستخدمين بث مقاطع فيديو بتقنية “4 كيه” وتشغيل الألعاب ذات الرسومات المكثفة، تحمل ملفات بسرعة تصل إلى 20 غيغابت في الثانية.

2- أكبر هواتف سامسونغ على الإطلاق

بفضل شاشته الكبيرة البالغ قياسها 6.7 بوصة من نوع أموليد “Dynamic” وهي أفضل شاشة عرض من سامسونغ حتى الآن لصور واقعية بألوان مشرقة ذات جودة فائقة وتقليل الضوء الأزرق.

3- بطارية ضخمة

سعتها 4500 ميللي أمبير/ساعة تدعم الشحن فائق السرعة (25 واط) ودعم ميزة مشاركة الطاقة اللاسلكية “PowerShare Wireless” لاستخدامه كبطارية احتياطية لشحن جهاز آخر لاسلكياً.

4- 6 كاميرات

يحتوي على 6 كاميرات من ضمنها كاميرا بخاصية عمق ثلاثي الأبعاد الموجودة في الجهتين الأمامية والخلفية، والتي تسمح بالتقاط صور من أي زاوية وفي أي وضعية.

5- ميزة لأول مرة “Video Live”

تتيح للمستخدمين طمس الخلفية أثناء تسجيل مقطع فيديو.

6- كاميرا بعدسات فائقة الاتساع

الأولى من نوعها في هواتف سامسونغ غالاكسي بمجال رؤية يصل إلى 123 درجة، مثالية للمناظر الطبيعية والبانورامية.

7- قياس الأشياء

بفضل كاميرا عمق المجال ثلاثي الأبعاد فبإمكان المستخدمين قياس الأشياء عبر ميزة “Quick Measure”.