6 مزايا لفتح حساب مصرفي

المواطن - الرياض

يعتبر الحساب البنكي، سجلًا محاسبيًّا يُفتح لدى بنك مرخص في المملكة، وينشأ بموجب عقد يسمى “اتفاقية فتح حساب” موقعة من طرف البنك وصاحب الحساب (العميل).

وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين وفقًا للأنظمة والأعراف والإجراءات سارية المفعول، والتي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب، بحسب البنوك السعودية.

مزايا فتح حساب مصرفي:

الشعور بالأمان: التقليل من احتمالية ضياع أموالك لا قدر الله.

توفير الوقت والجهد: استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها المصرف من خلال قنواته الإلكترونية المختلفة لسداد قيمة غالبية الفواتير وتحويل الأموال.

إدارة أموالك بشكل أفضل: متابعة نفقاتك الشهرية من خلال كشف حساب البنك.

تسهيل المعاملات المالية: إمكانية سداد أو استلام مبالغ مستحقة من خلال دفتر الشيكات أو التحويلات المصرفية

استلام الراتب: بعض الشركات تقوم بسداد أجور موظفيها من خلال التحويلات المصرفية.

الاستفادة من الخصومات والعروض: الحصول على برامج مكافآت وخصومات وسحوبات التي توفرها المصارف.

شروط فتح حساب مصرفي:

إذا كنت مواطنًا سعوديًّا، يتطلب الأمر صورة من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة للقصر فقط أو جواز السفر السعودي.

وأما بالنسبة للوافدين، يتطلب الأمر إثبات الهوية وكذلك صورة جواز الوافد، أما إذا كانت بطاقة الإقامة ممغنطة فلا حاجة لصورة جواز السفر.