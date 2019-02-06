6 وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، وأبها.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول تمويل أعمال العقارات (للرجال/ الرياض).

. موظف مبيعات إقليمي (للنساء/ الرياض).

. مسؤول إدارات الأعمال (للرجال/ الرياض).

. مدير آلية التنمية ومكتب التجزئة (للرجال/ الرياض).

. مدير مركز النقد الإقليمي (للرجال/ أبها).

. مدير مركز النقد الإقليمي (للرجال/ الرياض).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).