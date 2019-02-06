6 وظائف إدارية وبحثية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير تنفيذي ثان.

. باحث ثان – علم الأوبئة.

. مدرب ثالث دعم الحياة.

. مصمم جرافيك ثالث.

. باحث أول مشارك (عدد وظيفتين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)