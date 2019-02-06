6 وظائف شاغرة في مجموعة باسمح في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من جدة، والمدينة المنورة، وينبع.

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مندوب مبيعات فان (عدد 3 وظائف/ جدة).

. مندوب مبيعات فان (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. مندوب مبيعات فان (ينبع).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).