6 وظائف شاغرة للنساء في مصرف الراجحي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مشرف مراقبة المنتج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو في أي مجال ذي صلة.

. موظف مراقبة المنتج (عدد 5 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)