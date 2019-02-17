640 صقراً تحلق في سماء طريف استعدادًا لمسابقة الحدود الشمالية للصقور

المواطن - واس

انتشرت خلال الأيام الماضية عروض الصقارين شرق محافظة طريف، قبل بدء فعاليات مسابقة مهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور التي تنطلق الأربعاء المقبل بتنظيم من محافظة طريف وبالتعاون مع بلدية طريف, ومشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 640 صقراً من مختلف الفئات.

وأوضح المشرف العام على المهرجان محافظ محافظة طريف بدر بن نجر الصقر, أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، من بينها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي والعرضة السعودية حيث تمت تهيئة المخيمات للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد.

وبين أنه قد رصدت جوائز مالية وفقرات تواكب وتتزامن مع هذا الحدث، تتضمن العديد من الجوائز النقدية القيمة للصقور الفائزة بالمراكز الأولى تشمل 4 سيارات حسب الفئة ونوع السباق.

وحددت اللجنة المنظمة 4 فئات للسباق هي، سباق الشلو لفئة الطير الحر، وسباق الشلو لفئة الشاهين، وسباق الشلو لفئة الجير، ومسابقة لأجمل طير حر، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى خدمة الموروث وأصحاب هذه الهواية.

من جانبها أقرت اللجنة المنظمة للمهرجان جدولًا زمنيًا يحدد فترات وزمن السباق لكل الفئات على مدى أيام المهرجان، يستخدم فيه أسلوب القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.