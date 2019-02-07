7 اختبارات نارية تضع مان يونايتد وسولشاير في أزمة

المواطن - محمد سمعة

سيكون نادي مان يونايتد الإنجليزي مطالبًا خلال الفترة المقبلة بتحقيق الانتصارات في سبع مباريات متتالية في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مان يونايتد تعرض لهزيمة قاسية ومفاجئة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية دون رد ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث أقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وستكون المواجهة الأولى لنادي مان يونايتد بعد الخسارة من باريس سان جيرمان، أمام نادي تشيلسي يوم 18 فبراير في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيكون مان يونايتد مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي في بطولة كأس الاتحاد.

مواجهة أخرى نارية في انتظار مان يونايتد والمدرب أولي جونار سولشاير ستكون ضد فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي في الرابع والعشرين من شهر فبراير.

ويستعد مان يونايتد بعد ذلك لمواجهة نادي كريستال بالاس في السابع والعشرين من الشهر الجاري في الدوري الإنجليزي.

وسيظل مان يونايتد والمدرب سولشاير في اختبارات صعبة للغاية، حيث سيواجه نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في الثاني من مارس المقبل، وبعد ذلك سيكون مان يونايتد على موعد مع مباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي البطولة في السادس من مارس المقبل.

ويستعد مان يونايتد بعد ذلك لمواجهة نادي آرسنال في العاشرة من مارس في الدوري الإنجليزي، ثم لقاء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في السادس عشر من مارس المقبل.

وتعرض مان يونايتد للخسارة للمرة الأولى تحت قيادة سولشاير، كما حقق مان يونايتد نتائج سلبية بعد الخسارة من باريس سان جيرمان، حيث أصبح الأخير أول ناد فرنسي يهزم مان يونايتد في الأولد ترافورد.

كما تعرض مان يونايتد للهزيمة لأول مرة بفارق فوق الهدف على أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بثنائية من النادي الباريسي.