7 لاعبين يمثلون أخضر الرياضات اللاسلكية في بطولة دبي ماسترز الدولية

المواطن - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للرياضات اللاسلكية في بطولة “دبي ماسترز” الدولية الأولى للطيران اللاسلكي 2019 التي انطلقت أمس في نادي سكاي هب آرسي للطائرات اللاسلكية بدبي، وتستمر لمدة 5 أيام بمشاركة أكثر من 70 طياراً يمثلون 20 دولة.

وضمت قائمة الأخضر للبطولة 7 لاعبين هم: محمد العتيبي وعلي السحيباني وحمد الرفدان وأيمن الحميضي وفاضل كعمي وعبدالهادي عزوز وسعيد العمري ورئيس الوفد فاضل العنزي.

وشارك لاعبو الأخضر في 3 فئات هي: طائرات الهليكوبتر وطائرات الجت وطائرات الـ 3D، حيث تميزت المنافسات أولًا بتواجد أفضل 10 طيارين في العالم، خاضوا منافسات فيما بينهم في اليوم الأول للبطولة لتنحصر المنافسة بعد ذلك بين أفضل 5 منهم، فيما أقيمت مسابقة خاصة لدول مجلس التعاون والهواة من المقيمين.