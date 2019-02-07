7 وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة، ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير صيانة المنطقة (عدد 6 وظائف).

. مساعد مدير قسم (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا)