7 وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة ندى في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي- التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سائق (الخبر).

. موظف المشتريات والمبيعات (عدد 4 وظائف/ جدة).

. محاسب أول (للجنسين/ الخبر).

. موظف المشتريات والمبيعات (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).