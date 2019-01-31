760 انتهاكًا لميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة في الحديدة

760 انتهاكًا لميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة في الحديدة

2019/02/01
الساعة 1:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 760 انتهاكًا منذ بدء سريان الهدنة في محافظة الحديدة 18 ديسمبر من العام الماضي.

وأكد مجلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق السويد، لافتاً النظر إلى أن خروقات الميليشيا الانقلابية واعتداءاتها طالت الأحياء السكنية في الحديدة وشملت إطلاق القذائف العشوائية وقصف المستشفيات والمدارس ومنها مدرسة خولة بمديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأضاف أن الميليشيا لم تكتفِ بقصف المدارس والمستشفيات بل قامت بقصف منازل السكان في مدينة حيس والتحيتا، إضافة إلى استهداف مطاحن الغلال في البحر الأحمر.

وجدد اتهام بلاده لإيران بدعم المليشيا الانقلابية وتزويدها بألاف الألغام المحرمة دوليًا التي يتم زراعتها في المناطق الأهلة بالسكان.



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