8 اتفاقيات لتوطين الوظائف في القصيم

المواطن - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ومعالي وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , ووكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد , اليوم , توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شراكات وجمعيات لدعم التوطين وتعزيز العمل التطوعي والاجتماعي بالمنطقة.

ووقع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس غازي الشهراني مذكرات تفاهم مع ست شركات وطنية لتوطين 8214 وظيفة لشباب وفتيات منطقة القصيم , بعد ذلك وقع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية والأسرة سليمان الزبن مع جمعية أسرة ويمثلها الدكتور محمد السيف وجمعية تطوير ويمثلها فهد العجاجي اتفاقيتي شراكة لتطوير لوائح العمل التطوعي وتأسيس وحدات إدارة التطوع وتقديم البرامج التوعوية والفكرية بالجهات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة , بعد ذلك أطلق سموه مبادرة جادة 3 والخاصة بفروع بنك التنمية الاجتماعية.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم , بما تحظى به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دعم كبير من قبل مقادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مشيراً سموه إلى أن هذه الاتفاقيات والشراكات التي تحظى بها المنطقة تعكس روح التكاتف بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات خدمة لأبناء الوطن عبر مواكبة خطط رؤية المملكة 2030 والتي تسعى من خلال مؤشراتها إلى تمكين الشباب وتوظيفهم وخدمتهم عبر توطين الوظائف , مؤكداً سموه على أهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسبة توطين الوظائف , مشيداً بما قدم من اتفاقيات خادمة للبرامج الاجتماعية والأعمال التطوعية بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية والوطنية بين أبناء المنطقة عبر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالدور الذي يقدمه فرع بنك التنمية الاجتماعية عبر اطلاق مبادرة جاده 3 , مؤكداً على أن البنك يساهم عبر مبادراته المتواصلة وجهوده في المساهمة ببناء مستقبل هذه البلاد المباركة على أيدي شباب وشابات الوطن والذين يساهمون عبر علمهم وعملهم في دفع العملية التنموية وجعلها مواكبة وملبية للطموحات , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.