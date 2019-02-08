8 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات

8 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات

2019/02/27
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول التحسين.

. أخصائي أول التصاميم.

. أخصائي الضمان والوفاء.

. محلل أول الضمان والوفاء.

. أخصائي أول وسائل الإعلام.

. وكيل مركز الاتصال- كبار الشخصيات.

. أخصائي تحسين الراديو.

. محلل أول حلول التسليم.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 



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