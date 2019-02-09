9 تأشيرات دعمًا لرواد الأعمال

المواطن - الرياض

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي مبادرة 9 تأشيرات دعمًا لرجال الأعمال، وهي تهدف إلى تقديم التسهيلات لأصحاب المنشآت الناشئة، عبر منح رصيد تأشيرات معفية من شرط النقاط لمدة عام كامل.

ومن شروط الاستفادة من التأشيرات، إصدار السجل التجاري، وتسجيل المالك في التأمينات الاجتماعية كموظف متفرغ للعمل في المنشأة.

وعند فتح ملف منشأة، يتم منح المنشأة الجديدة رصيد تأشيرات بشكل آلي إذا توفرت مجموعة الشروط التالية:

نشاط نطاقات للمنشأة جديد. لم يستفد الرقم الموحد للمنشأة بهذه المبادرة من قبل. نشاط المنشأة من الأنشطة المدرجة في المبادرة. يتم تحديد عدد التأشيرات بناءً على الجدول في دليل المستخدم.

ولفتت الوزارة إلى أن على ممثل المنشأة القيام بتحديد المهن الخاصة بالرصيد الممنوح قبل إجراء عملية الإصدار من الرصيد، ويرسل النظام بريدًا ترحيبيًّا لصاحب المنشأة يوضح منحه الرصيد وضوابط استخدامه وبعض ضوابط الوزارة.

وعند الإصدار من هذا الرصيد يتم استثناء المنشأة من شرط النطاق طوال فترة صلاحية الرصيد، ويشترط أن يكون مالك المنشأة متفرغًا للعمل بها وغير مسجل على أي منشأة أخرى.

أما الاستثناء من النطاق فيخص فقط المنشأة المدرجة بالمبادرة وليس باقي منشآت الكيان التابعة له المنشأة.

ولا يتعارض هذا الرصيد مع أحقية المنشأة في طلب رصيد تأسيس، طالما لم يتم إصدار تأشيرات من (رصيد رواد الأعمال)، كما أنه لا يمكن نقل خدمات العمالة المستقدمة على هذا الرصيد لمدة عام واحد.

ويمكن للمنشأة نقل الخدمة لأي عمالة أخرى ليست مرتبطة بهذا الرصيد وبنفس شروط نقل الخدمة الحالية، ولكن لا يمكن تأجير خدمات العمالة المستقدمة على هذا الرصيد من خلال نظام أجير لمدة عام واحد.