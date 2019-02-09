9 وظائف شاغرة لدى نسما للطيران في حائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للطيران” في منطقة حائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراقب جوي (عدد 4 وظائف).

. مراسل جوي (عدد 5 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أبريل 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).