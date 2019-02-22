فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يزور رئيس تحرير الرياض ويوجه بنقله من بكين بالإخلاء الطبي

المواطن - الرياض

في لفتة إنسانية كريمة قام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بزيارة الزميل فهد العبدالكريم رئيس تحرير الرياض للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء وجوده ضمن الوفد الإعلامي المرافق لسموه في زيارته للصين.

وقد وجه سموه بنقله عبر الإخلاء الطبي إلى الرياض لاستكمال علاجه.

وثمن العبدالكريم هذا الموقف النبيل من ولي العهد مؤكدًا أنه ليس بمستغرب من سموه هذا الاهتمام.

وكان العبد الكريم قد عاد لممارسة مهام عمله رئيسا لتحرير الرياض بعد تعافيه من أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.

“المواطن” تتمنى الشفاء العاجل للزميل العبدالكريم.