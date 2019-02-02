Al ahly vs simba .. الأهلي يعزف لحن الخماسية ويتصدر مجموعته الإفريقية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Al ahly vs simba منذ قليل في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوز الأهلي المصري بخماسية دون رد.

بدأت مباراة Al ahly vs simba منذ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المارد الأحمر وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

تمكن اللاعب عمرو السولية سريعًا من تسجيل الهدف الأول للأهلي في لقاء Al ahly vs simba بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.

وواصل النادي الأهلي ضغطه الهجومي بحثًا عن تأمين الثلاث نقاط لصالحه في مباراة Al ahly vs simba، حيث نجح اللاعب التونسي علي معلول في إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول من مباراة Al ahly vs simba، إصرارًا من لاعبي النادي الأهلي على تقديم أفضل أداء وإحراز الهدف الثالث، حيث نجح اللاعب جونيور أجايي في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد عرضية متقنة من اللاعب علي معلول.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة Al ahly vs simba، واصل الأهلي عزف أجمل الألحان في المباراة وببراعة شديدة سجل الهدف الرابع عبر اللاعب كريم نيدفيد بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وحاول الأهلي إضافة الهدف الخامس قبل نهاية الشوط الأول من مباراة Al ahly vs simba، وكان له ما أراد عبر كريم نيدفيد والذي سجل الخامس للمارد الأحمر والثاني له في المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Al ahly vs simba، بتقدم الأهلي بخماسية دون رد.

وحاول المارد الأحمر في الشوط الثاني من مباراة Al ahly vs simba تسجيل الهدف السادس لكن أداء الفريق المصري هبط قليلًا ليرتضي الفريقين بالخماسية الأهلاوية.

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد الفوز في لقاء Al ahly vs simba سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة إفريقيًا، أما رصيد سيمبا التنزاني فتوقف عند ثلاث نقاط.