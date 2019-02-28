Barcelona ليس الوحيد.. 6 أندية تحلم بالثلاثية هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

نجح Barcelona في التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ليقترب من حصد اللقب؛ والمنافسة على الثلاثية التاريخية هذا الموسم.

وفاز Barcelona على ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية دون رد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، سجلها هدفين للأوروغوياني لويس سواريز، وأحرز الهدف الثالث رافاييل فاران بالخطأ في مرماه.

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين Barcelona وريال مدريد التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم لقاء الإياب لصالحه.

ويتنافس Barcelona مع 6 أندية في الدوريات الخمس الكبرى على الثلاثية التاريخية في منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تسعى الفرق لتحقيق لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلى المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى Barcelona للتتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، ويُنافسه كلًا من ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق بورتو البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويُعد Barcelona أقرب الأندية للتتويج بالثلاثية التاريخية في منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه اقترب كثيرًا من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز، لانفراده بالصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد.

وتأهل Barcelona إلى منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ويُعد مُنافسًا قويًا على اللقب هذا الموسم، بالإضافة إلى صعوده إلى المباراة النهائية في كأس ملك إسبانيا.