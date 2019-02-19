Barcelona vs Lyon .. برشلونة وليون أحباء بتعادل سلبي في الأراضي الفرنسية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Barcelona vs Lyon في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أقيمت المباراة بالأمس في الأراضي الفرنسية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة Barcelona vs Lyon بمحاولات هجومية من البارسا، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لمحاولة فك الشفرة الدفاعية لفريق ليون، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وحاول البارسا خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول من مباراة Barcelona vs Lyon تسجيل الهدف الأول لإرباك حسابات نادي ليون، ولكن الدفاع الفرنسي ظل متماسكًا حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة Barcelona vs Lyon لم يختلف الحال كثيرًا؛ حيث ظل التعادل السلبي سيد الموقف، وسط مراقبة لصيقة من لاعبي ليون للنجم ميسي وللمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

انتهت مباراة Barcelona vs Lyon في ملعب نادي ليون بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتأجل الحسم لمباراة العودة في إسبانيا.

وستُقام مباراة Barcelona vs Lyon في جولة العودة يوم 13 مارس المقبل على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية.

وسيكون لزامًا على فريق برشلونة خلال مباراة Barcelona vs Lyon الفوز بأي نتيجة وبأي فارق من الأهداف وعدم السقوط في فخ التعادل الإيجابي، حتى يتجنب الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وكان اللاعب البرازيلي جوزيه إدميلسون لاعب برشلونة السابق قال بأنه من الصعب التكهن بنتيجة مباراة Barcelona vs Lyon وتحديد المتأهل لدور الثمانية بين الفريقين.