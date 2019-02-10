Chrome OS 72 إصدار جديد من غوغل لنظام التشغيل كروم

المواطن - متابعة

بعد إطلاق الإصدار 72 من متصفح كروم، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، شرعت “غوغل” في طرح أحدث إصدار لنظام التشغيل كروم، وهو Chrome OS 72.

وسيتم توفير الإصدار لمعظم الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل كروم في الأيام المقبلة.

ويتضمن نظام التشغيل Chrome OS 72 مجموعة من المميزات الجديدة، أبرزها وضع الصورة داخل صورة picture-in-picture لصفحات الويب في متصفح “كروم”، ما يسمح بمتابعة مشاهدة مقاطع الفيديو عند الانتقال إلى علامة تبويب أو تطبيق مختلف.

وسوف يحصل المتصفح أيضًا على بعض التحسينات لتسهيل استخدامه مع الأجهزة ذات الشاشة التي تعمل باللمس، مثل أجهزة جوجل اللوحية Pixel Slate.

ويمكن أيضًا العثور على أيقونات لتطبيقات أندرويد باستخدام خاصية البحث في النظام، وكذلك عن طريق الضغط لفترة طويلة أو النقر بزر الماوس الأيمن على رمز التطبيق المعني.

ويوجد تغيير كبير آخر، وهو القدرة على استخدام تطبيق Files لمشاهدة الملفات التي تم نسخها احتياطيًا باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي والمزامنة على محرك الأقراص.

وهناك أيضًا تحسين مهم للأمان في هذا الإصدار الجديد، وهو أن مدير شبكة نظام التشغيل، Shill، أصبح الآن في وضع الحماية، وهذا من شأنه زيادة الحماية ضد حدوث ثغرات في الشبكة.

وتعمل غوغل دائمًا على إدخال تحسينات ملحوظة على نظام التشغيل كروم، ويجلب هذا الإصدار بعض التحسينات الأخرى إلى الطاولة.

ونظرًا لأنه سيتم طرح التحديث الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد لا تحصل عليه على الفور، ولكنه سوف يصل إلى جهازك قريبًا.