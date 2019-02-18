CNN تستعرض تأثير الاستثمارات السعودية في اقتصاد باكستان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت شبكة CNN الإخبارية الأميركية، أن الصفقات التي تم توقيعها بين المملكة وباكستان، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية للبلاد في الوقت الحالي، ستسهم بشكل رئيسي في حل العديد من الأزمات الاقتصادية التي تعيش فيها إسلام آباد منذ زمن طويل.

وأوضحت الشبكة الأميركية، أن من المتوقع أن توفر الصفقات دفعة تشتد الحاجة إليها في ذراع الاقتصاد الباكستاني المتعثر، مشيرة إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات منخفضة من العملات الأجنبية تاريخيًا، وهي تجري حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة الإنقاذ الاقتصادي الثالث عشر منذ الثمانينيات.

وأبرزت CNN شهادة الأمير محمد بن سلمان الرفيعة في حق الجهود الباكستانية خلال الفترة الماضية، حيث قال صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: “نعتقد أن باكستان ستكون بلدًا بالغ الأهمية في المستقبل القريب ونريد التأكد من أننا جزء من ذلك”.

وقال شيري رحمن وهو خبير متخصص في السياسة الخارجية في إسلام آباد لشبكة CNN: “الاستثمار السعودي يمكن أن يكون بمثابة “مساعدات عاجلة” لباكستان عن طريق تأجيل سداد مدفوعات نفطية فضلًا عن جلب استثمارات حيوية داخل البلاد.

وتعد الطاقة من أهم المجالات التي سعت باكستان بقوة لتطويرها خلال الفترة الماضية، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة على مواد الطاقة بشتى صورها.

وقال عبد الرزاق داود، مستشار التجارة والصناعة والإنتاج والاستثمار لرئيس الحكومة الباكستانية، إن استثمار السعودية في قطاع الطاقة سيساعد البلاد على خفض تكاليفها.

وفي كلمته أمام المشاركين في مؤتمر الأعمال الباكستاني في إسلام آباد صباح اليوم، توجه مستشار رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الحكومة السعودية على ضخ استثمارات ضخمة في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا سيعقبه الاستثمار في الطاقة والمعادن.