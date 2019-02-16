El entag el harby vs al ahly .. الأهلي ينجو من المفاجآت ويُشدد الخناق على بيراميدز والزمالك

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي المصري في الفوز خلال مباراة El entag el harby vs al ahly والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بدأ الأهلي مباراة El entag el harby vs al ahly بضغط متواصل منذ الدقيقة الأولى أملًا في تسجيل الهدف الأول.

وواصل المارد الأحمر ضغطه المتواصل عبر انطلاقات اللاعبين محمد هاني الظهير الأيمن والتونسي علي معلول الظهير الأيسر أملًا في تسجيل الهدف الأول في مباراة El entag el harby vs al ahly قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة El entag el harby vs al ahly بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة El entag el harby vs al ahly، ترجم المارد الأحمر سيطرته على المباراة بتسجيل الهدف الأول وهدف اللقاء الوحيد عبر نجم خط الوسط عمرو السولية في الدقيقة الـ50 مستغلًا ارتداد الكرة بطريقة عشوائية من دفاعات فريق الإنتاج الحربي.

وبعد الهدف الأول أهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص المحققة لتسجيل الهدف الثاني والثالث في لقاء El entag el harby vs al ahly، حيث كان من الممكن فوز الأهلي بثلاثية أو رباعية.

وحاول نادي الإنتاج الحربي العودة على فترات خلال مباراة El entag el harby vs al ahly لتسجيل هدف التعادل لكن دفاع الأهلي تعامل مع معظم كرات الإنتاج الحربي الخطيرة بذكاء شديد.

انتهت مباراة El entag el harby vs al ahly بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد ليُصبح رصيده بعد الفوز 42 نقطة في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط وخلف الزمالك المتصدر صاحب المركز الأول بفارق ست نقاط.

وبعد نهاية مباراة El entag el harby vs al ahly، يستعد الأهلي يوم الأربعاء المقبل لمواجهة نادي الداخلية في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.