Frozen2 .. الملكة إلسا بطل خارق وآنا تنضم للحرب ضد الأشرار

المواطن - متابعة

أشعلت استوديوهات والت ديزني بورصة التوقعات بعدما طرحت تريلر فيلم Frozen2 الذي حصد آلاف المشاهدات خلال دقائق.

وفي المقطع القصير الذي بثته والت ديزني اليوم من فيلم Frozen2 ظهرت فيه الملكة إلسا، والتي تقوم بالأداء الصوتي لها إيدينا مينزل، وهي تتحول إلى بطلة خارقة من أجل التغلب على جسم ضخم من الماء، واجتمعت في وقت لاحق مع بعض الوجوه المألوفة، من بينها أختها الأميرة آنا التي تقوم بالأداء الصوتي لها النجمة كريستين بيل، وكريستوف الذي يقوم بالأداء الصوتي له جوناثان جروف.

وقالت مصادر إعلامية بريطانية إن Frozen2 سيكون مليئاً بالإثارة حيث ستجسد إلسا دور البطل الخارق في حين تستحوذ آنا أيضاً على فرصة للانضمام إلى الحرب ضد الشر.

وحقق الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة Frozen نجاحاً هائلاً عند طرحه عام 2013، حيث حصد ما يقرب من 1.3 مليار دولار إيرادات في جميع أنحاء العالم وحصد عدداً كبيراً من الجوائز، بما في ذلك جائزتا أوسكار إلى جانب ترشيحه لجوائز أخرى، ويصنف من أفضل أفلام الرسوم المتحركة على الإطلاق، وأصبح الفيلم المفضل لملايين من الأطفال والكبار حول العالم.

ومن المقرر أن يتمكن محبو الفيلم من مشاهدة الجزء الثاني من فيلم Frozen في دور العرض ابتداء من يوم 22 نوفمبر المقبل.



