India Pakistan news .. لحظة القبض على طيار هندي بعد إسقاط طائرته في باكستان

الحكومة الهندية بدورها أكدت فقدان طيار بعد إسقاط طائرته بعد اشتباك جوي مع طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، دون التطرق إلى موقع سقوط الطائرة، مؤكدة بذلك ما قالته الحكومة الباكستانية التي لفتت إلى احتجاز طيار هندي.

كما أعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية اخترقت المجال الجوي فوق منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

ويذكر أن الجيش الهندي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بينما يحتل نظيره الباكستاني المرتبة الـ17 بين أقوى جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة، إضافة إلى ترسانتهما النووية، وفيما يلي نقدم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.