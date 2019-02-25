Lady Gaga ليدي جاجا في جيدها 30 مليون دولار بحفل OSCAR 2019

المواطن - متابعة

في حفل الأوسكار تختلف النظرات وتتباين فما بين ترقب لسماع أسماء النجوم الفائزين بالجائزة المهمة، تتجه الأنظار إلى ما ترتديه النجمات من ملابس وإكسسوارات وما يضعنه حول عنقهن من مجوهرات.

Lady Gaga ليدي جاجا كالعادة تكون محط أنظار الكثير وبالرغم من عدم توفيقها في إطلالتها بالفستان الأسود إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار بقطعة مجوهرات حول جيدها قيمتها 30 مليون دولار.

Lady Gaga ليدي جاجا التي حصلت على أول أوسكار في حياتها أدت أغنية “شالو” بمشاركة برادلي كوبر وهي الأغنية التي جاءت لها بأهم جائزة في مسيرتها الفنية.

وقالت ليدي جاجا Lady Gaga وهي تبكي من فرط التأثر ”عملت بجد لفترة طويلة والأمر لا يتعلق بالفوز ولكنه يتعلق بعدم اليأس… الأمر لا يتعلق بعدد المرات التي عانيت فيها من الرفض… بل بعدد المرات التي تتحلى فيها بالشجاعة وتواصل العمل“.

وفي حفل الأوسكار، ارتدت ليدي جاجا Lady Gaga فستانا طويلا أسود اللون من تصميم البريطاني ألكسندر ماك كوين، إلى جانب قفازات من الجلد، أما عنقها فكان مزينًا بحلية ثمينة جدًا من إبداعات “تيفاني”.

بالنسبة للكثيرين كانت إطلالة ليدي جاجا Lady Gaga صادمة حيث يتوقع منها محبوها دائما إطلالات ساحرة وراقية ولكنها ظهرت ملتحفة بالسواد وحتى المكياج والشعر لم يكونا بالروعة نفسها كإطلالاتها السابقة سواء في الغرامي أو الغولدن غلوب.

وربط البعض بين إطلالة الليدي الحزينة وما تردد عن فسخ خطوبتها في سرية قبل عدة أسابيع.

وهذه أول مرة يتم فيها ارتداء هذه الحلية على السجادة الحمراء، منذ اكتشافها قبل 141 سنة في المنطقة الجنوبية من أفريقيا.

وآخر امرأة تزينت بهذه القطعة، التي يبلغ وزنها 128 قيراطًا، هي الممثلة البريطانية الراحلة أودري هيبورن، التي توفيت عام 1993.