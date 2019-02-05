Liverpool .. ورقم مميز يُقربه من لقب البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

أحبط Liverpool جماهيره بعد تعادله بالأمس أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، في إطار مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت مباراة Liverpool أمام وست هام التي أُقيمت على الملعب الأولمبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الريدز عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 22، وأحرز مايكل أنطونيو هدف التعادل في الدقيقة 28.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن Liverpool بات خامس فريق في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم ينجح في حصد 62 نقطة أو أكثر خلال 25 جولة من البريميرليج.

وأضافت شبكة الإحصائيات، أن هناك فألاً حسن يُلاحق Liverpool رغم تعادله مع وست هام، حيث إن الـ4 فرق التي حصدت 62 نقطة أو أكثر قبل الريدز تمكنت من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم ذاته.

وبعد مباراة Liverpool ووست هام يونايتد بالأمس، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالريدز رصيده إلى 62 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقلص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي لـ3 نقاط فقط.

ويستعد Liverpool لمواجهة بورنموث، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه آخر مباراتين، حيث تعادل مع ليستر سيتي ووست هام بنتيجة 1/1.

ويسعى Liverpool للفوز في المباريات المقبلة، وتعثر منافسه الأول مانشستر سيتي، أملًا في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.