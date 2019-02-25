Oscar 2019 تضع Bohemian Rhapsody رامي مالك و Green Book في الصدارة

المواطن - متابعة

تضمنت نتائج مسابقة Oscar 2019 العديد من المفاجآت خاصة فيما يتعلق بالممثل المصري الأمريكي رامي مالك وفيلمه Bohemian Rhapsody الذي كان مفاجأة للنقاد والمهتمين خاصة بعد فوزه بعدد من الجوائز خلال الفترة الماضية.

Green Book الأفضل

فاز فيلم كتاب أخضر Green Book الذي ينتمي لأفلام رحلات الطريق بجائزة أوسكار أفضل فيلم متغلبا على فيلم روما مما حرم شبكة نتفليكس من فرصة أن تكون أول خدمة بث تتفوق على استوديوهات هوليوود في عقر دارها.

وفي أكبر مفاجآت Oscar 2019 حصلت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على أول أوسكار لها بنيل جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة آن في فيلم (ذا فيفوريت) متغلبة على جلين كلوز التي كانت أقوى مرشحة لنيل الجائزة عن دورها في فيلم الزوجة”.

وهذه هي أول جائزة أوسكار تحصل عليها كولمان (45 عاما) والتي كان ترشيحها للجائزة هو الأول بالنسبة لها. وهي واحدة من أفضل ممثلات التلفزيون في بريطانيا.

رامي مالك يواصل حصد الجوائز

أما رامي مالك فقد حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم الملحمة البوهيمية Bohemian Rhapsody الذي كان أكبر صائد للجوائز في الليلة إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.

روما ليس ببعيد عن Oscar 2019

كما فاز المكسيكي ألفونسو كوارون بأوسكار أفضل مخرج عن فيلمه روما.

وكان كوارون 57 عاما قد حصل أيضا على أوسكار أفضل مخرج عن فيلم الجاذبية، في 2014.

وقال كوارون إن فيلم روما الذي صنع بالإسبانية وبلغة لمواطنين أصليين أيضا مستوح من ذكرياته الخاصة لنشأته مع أسرته في حي كولونيا روما بمكسيكو سيتي. وكتب كوارون الفيلم أيضا وأنتجه وكان معظم الممثلين من الهواة أو غير معروفين بشكل يذكر.