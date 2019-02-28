Premier league .. حكم مباراة تشيلسي ضد توتنهام يُنقذ كين من الإيقاف

المواطن - مروة نبيل

أثار هاري كين قلق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز، ماوريسيو بوكيتينو بعد انفعاله في مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، خوفًا من فقدانه في الجولة الـ29 من Premier league أمام آرسنال.

ودخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز، هاري كين في مشاجرة مع لاعب البلوز، الإسباني سيزار إزبيليكويتا، خلال مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الجولة الـ28 من Premier league التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”.

كما دخل هاري كين في مشادة كلامية مع مدافع البلوز خلال مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز بهدفين دون رد، ليواصل السبيرز تراجعه في منافسات Premier league خلال الفترة الماضية.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يفرض أي عقوبة على هاري كين، نظرًا لعدم إدانته في تقرير حكم مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، ما يعني مشاركته بالمواجهة المقبلة في Premier league أمام الجانرز.

وعلى الرغم من فشل هاري كين في قيادة فريقه لخطف نقاط مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، إلا أن مدرب السبيرز يعول عليه كثيرًا خلال مواجهة آرسنال في Premier league المُقرر إقامتها، يوم السبت المقبل.

وبعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الجولة الـ28، احتل الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز المركز الثالث في جدول ترتيب Premier league برصيد 60 نقطة، فيما وصل رصيد البلوز إلى 53 نقطة في المركز السادس.