Real madrid vs girona .. المرينغي يصدم جماهيره ويسقط بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة Real madrid vs girona التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعرض المرينغي لهزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف.

بدأت مباراة Real madrid vs girona بضغط من الضيوف، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى حارس المرينغي تيبو كورتوا، وكاد الملكي أن يُسجل هدف التقدم عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 16، ولكن حارس جيرونا تألق وأبعد تسديدته.

ورد الفريق الضيف سريعًا، ومن هجمة مرتدة سريعة سدد ستواني كرة القوة، إلا أن كورتوا تألق، ليُحافظ على نظافة شباكه في الدقيقة 18، قبل أن يُهدر ماركو أسينسيو فرصة التقدم للمرينغي في مباراة Real madrid vs girona بالدقيقة 21.

وفض كاسيميرو اشتباك التعادل السلبي في مباراة Real madrid vs girona بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 25، مُستغلًا عرضية رائعة من توني كروس، وسدد البرازيلي مارسيلو كرة صاروخية في الدقيقة 39، إلا أنها مرت خارج المرمى.

واستمرت المحاولات بحثًا عن هدف جديد، إلا أنها لم تنجح، لينتهي الشوط الأول من مباراة Real madrid vs girona بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي بهدف دون رد.

وأهدر الفريق الضيف فرصة التعادل في الدقيقة 59، بعدما سدد أليكس جارسيا كرة أمام المرمى بقوة كبيرة، لتخرج بعيدًا، قبل أن يحتسب حكم مباراة Real madrid vs girona ركلة ترجيح لصالح جيرونا، سددها ستواني بنجاح في الدقيقة 65.

وتمكن بورتو من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف في مباراة Real madrid vs girona اليوم في الدقيقة 75، وكاد البديل فينيسيوس أن يُسجل هدف التعادل للمرينغي في الدقيقة 77، ولكن تسديدته مرت بالخارج.

وتألق حارس جيرونا لتسديدة قوية من غاريث بيل في الدقيقة 85، ليحرم المرينغي من هدف التعادل في مباراة Real madrid vs girona اليوم، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء لقائد الملكي سيرجيو راموس.

وبعد مباراة Real madrid vs girona اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي عند النقطة 45 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 27، ليحتل المركز الـ15.