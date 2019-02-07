STC تُعيّن موضي الجامع كأول تنفيذية سعودية

STC تُعيّن موضي الجامع كأول تنفيذية سعودية

2019/02/07
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الاتصالات السعودية STC عن تعيين الدكتورة موضي بنت محمد الجامع على وظيفة مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات في أكاديمية STC، كأول سعودية تتبوأ هذا المنصب التنفيذي في الشركة، كتأكيد على التزام الاتصالات السعودية وحرصها على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة لتولي المناصب القيادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعتبر الدكتورة موضي الجامع من الكفاءات الوطنية المتميزة ذات الخبرة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في أمن الحاسب الآلي.

كما تقلدت العديد من المناصب القيادية والاستشارية خلال رحلتها الوظيفية.

 



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