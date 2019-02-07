WWE تعود من جديد للمملكة في هذا الموعد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

من المتوقع أن تستمر شراكة WWE لمدة 10 سنوات مع مشروع رؤية 2030 للحكومة السعودية هذا العام، حيث سيقدم اتحاد المصارعة الحرة عرضاً آخر في مايو على أراضي المملكة.

وعلمت شركة “فايتفول” أن الحدث الثالث للشركة في المملكة سيعقد يوم الجمعة 3 مايو، حيث يتوافق هذا التاريخ مع الجدول الزمني الذي تم الكشف عنه بشأن فعاليات WWE في المملكة.

اتحاد مصارعة المحترفين الذي بدأ عروضه في المملكة خلال أبريل من العام الماضي، قد زار المملكة للمرة الثانية في نوفمبر الماضي، ويستعد لخوض ثالث تجاربه بالسعودية في مايو من العام الجاري، وذلك ضمن شراكة بقيمة مليارات الدولارات بين WWE والهيئة العامة للرياضة.

وقدم WWE العديد من الجولات الاستثنائية في المملكة، كان على رأسها إقامة أعظم رويال رامبل أبريل الماضي، وكأس العالم “درة التاج” في نوفمبر من العام نفسه، وحظيت تلك الأحداث على اهتمام إعلامي وجماهيري كبير على مستوى العالم.

واعتاد WWE ألا يعلن عن مواعيد جولاته الكبرى إلا قبل إتمامها بأيام قليلة، إلا أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن الحدث المنتظر في المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا للإعلان عن الفعاليات والمنافسات المنتظرة بالجولة التاريخية في المملكة مايو المقبل.