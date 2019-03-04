آخر تغريدة من برنامج داود الشريان

المواطن - الرياض

لا يزال الغموض يكتنف مصير برنامج داود الشريان بعد عدم بث حلقة أمس الأحد مع تنامي دعوات عبر تويتر تطالب بوقفه.

وكان داود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أطل على جمهوره بعد توقف عدة أشهر من خلال برنامج جديد على قناة SBC الحكومية.

وبعد 6 حلقات من برنامج داود الشريان تنامى اتجاه يطالب بوقف البرنامج أو إعادة توجيهه بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن.

ودافع داود الشريان عن برنامجه، مؤكدًا أن دور الإعلام هو إظهار الإيجابيات والسلبيات وليس التغاضي عن المظاهر السلبية وتعظيم الإيجابيات.

وقال الشريان إنه يجب أن يكون الإعلام معبرًا عما يدور في المجتمع بصوره السلبية والإيجابية.

وبالرغم من أن برنامج داود الشريان يبث أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا أن حلقة الأمس لم يتم بثها ولم يصدر أي بيان عن إيقاف البرنامج.

أما آخر تغريدة من حساب برنامج داود الشريان فكانت بتاريخ يوم 28 فبراير الماضي وجاء فيها : تتطور الأمم وتتقدم حينما يتأصل فيها النقد والمكاشفة، والشعوب المتقدمة هي التي تقف إجلالاً لسلطتها الرابعة (الصحافة) التي تقف دومًا مع إظهار الحقيقة.. لذلك رجع داود الشريان ليكون الحل.. بداية الحوار.

كما نوه الحساب عن موعد بث الحلقات.

وجاء حساب برنامج داود الشريان وكذلك حساب نواف العضياني رئيس تحرير البرنامج خاليًا من أي إشارة إلى وقف البرنامج أو حتى تأجيل بثه الأمر الذي أثار الشكوك حول استمرار الشريان.

ويترقب المواطنون الليلة موعد الحلقة الجديدة من برنامج دواد الشريان فإذا لم تبث في موعدها سيعزز ذلك من الاتجاه المطالب بوقف البرنامج أما إذا تم بثها فستستمر حالة الجدل التي أثارها الشريان منذ عودته.