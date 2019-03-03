آخر موعد للتسجيل في حساب المواطن دفعة أبريل

المواطن - الرياض

مع اقتراب موعد إيداع الدعم للمستفيدين من حساب المواطن عن الدفعة الـ16 المقررة في العاشر من شهر مارس الجاري تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الـ17 المخصصة لشهر أبريل.

ويستمر التسجيل في دفعة شهر أبريل حتى موعد صرف دفعة مارس.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).

ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



وفي وقت سابق كشف البرنامج عن موقف مقدمي طلبات التسجيل في حساب المواطن بعد صرف دفعة الدعم السابقة بالقول : في حال تم تقديم الطلب بعد 10فبراير، سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر “أبريل” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع. ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.وفي وقت سابق كشف البرنامج عن موقف مقدمي طلبات التسجيل في حساب المواطن بعد صرف دفعة الدعم السابقة بالقول : في حال تم تقديم الطلب بعد 10فبراير، سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر “أبريل” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.