آرسنال ضد مان يونايتد .. الجانرز يُحبط انتفاضة الشياطين الحمر بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، التي أُقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الجانرز بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد بضغط هجومي كبير من الجانرز، إلا أنه فشل في تهديد مرمى دافيد دي خيا، وكاد الشياطين الحمر أن يهزوا الشباك في الدقيقة الثامنة، ولكن العارضة حرمتهم من الهدف الأول.

وتمكن جرانيت تشاكا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 12، بعد تسديدة صاروخية، ليمنح الجانرز الهدف الأول، وضاعت فرصة التعادل في مباراة آرسنال ضد مان يونايتد اليوم، بعدما اصطدمت تسديدة البرازيلي فريد بالقائم.

وواصل الشياطين الحمر الضغط بحثًا عن هدف التعادل في مباراة آرسنال ضد مان يونايتد اليوم، إلا أن محاولاتهم غابت عنها الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني سدد ماركوس راشفورد كرة قوية، إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وتألق حارس مرمى الجانرز لتسديدة روميلو لوكاكو، وأبعدها إلى ركنية، ليُحافظ على تقدم فريقه في مباراة آرسنال ضد مان يونايتد اليوم.

واستمرت محاولات الشياطين الحمر، وسط تألق من حارس المرمى الذي تصدى لأكثر من فرصة أبرزها كرة راشفورد، قبل أن يحتسب حكم مباراة آرسنال ضد مان يونايتد ركلة ترجيح لصالح الجانرز في الدقيقة 68.

وسدد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ركلة الترجيح بنجاح، ليُعزز تقدم فريقه، وواصل الشياطين الحمر الضغط لتقليص الفارق، ولكن لم تنجح محاولات لاعبيه، لتنتهي مباراة آرسنال ضد مان يونايتد بفوز الجانرز بثنائية.

وبعد مباراة آرسنال ضد مان يونايتد اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالجانرز رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 58 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس، بعد سلسلة من النتائج المميزة تحت قيادة أولي سولشاير.