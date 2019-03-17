آيفون ينقذ حياة رجل من هجوم بسهم!

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نجا رجل أسترالي من الموت بأعجوبة بفضل هاتفه المحمول من نوع آيفون.

ووقع الحادث في إحدى مدن نيو ساوث ويلز، وقالت الشرطة في بيان لها: إن الرجل البالغ من العمر 43 عامًا تعرض لهجوم ونجا بفضل هاتفه الآيفون الذي استخدمه كدرع لحمايته.

وذكرت التقارير المحلية أن الحادث وقع صباحًا عندما شن رجل هجومًا على الضحية خارج منزله بسهم، وأخرج الأخير هاتف الآيفون لتصوير المهاجم عندما أطلق سهمًا تجاهه، ولحسن الحظ، اخترق السهم الهاتف مباشرة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أصيب بجرح بسيط في الذقن ولا يحتاج إلى علاج طبي، فيما تم القبض على الرجل المسلح في وقت لاحق، واقتيد إلى مركز الشرطة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في إبريل.